L’Unità di Psichiatria (SPDC, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) di Desio riaprirà il prossimo 15 settembre.

Riapre il servizio di Psichiatria di Desio

L’attività della struttura – 20 posti letto - era stata temporaneamente sospesa il 17 maggio scorso. Allora, contestualmente, erano stati aperti otto posti letto aggiuntivi (rispetto ai 17 preesistenti) presso la Psichiatria di Vimercate per rispondere ad una eventuale domanda di degenza e cura in più per soggetti con disagio acuto.

La psichiatria del Pio XI viene riavviata con l’acquisizione di nuove risorse specialistiche che contribuiscono a compensare le problematiche di organico che avevano portato alla decisione sofferta di quattro mesi fa. Ebbene, dal 15 settembre l’impegno definito sarà di tre psichiatri, di cui due neoassunti. Ad essi si aggiungeranno due specializzandi (il secondo entro ottobre). Responsabile del servizio sarà la Dottoressa Paola Marinaccio.

L’intervento di ASST Brianza è significativo anche in ambito strutturale. Si è messo mano, cioè, a lavori di risistemazione dell’area che ospita il reparto. Le opere che saranno ultimate nei prossimi giorni, in occasione del riavvio dell’attività, hanno comportato un investimento di oltre 100.000 euro. Sono stati realizzati nuovi bagni, ritinteggiate le pareti e manutenuta l’impiantistica, disposti interventi secondo le norme previste dagli standard di sicurezza e acquistato nuovi arredi.