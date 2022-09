Riapre la mensa dell'ospedale di Desio, chiusa per la presenza di topi e blatte. Ats ha disposto la revoca del suo provvedimento di sospensione dell’attività del centro di cottura dell’ospedale di Desio, dopo il sopralluogo dei suoi ispettori nell’area cucina, al termine di una serie di interventi straordinari.

Asst ha riaperto la mensa che aveva precauzionalmente chiuso nei giorni scorsi. Diversi e corposi gli interventi eseguiti in queste due settimane nei due ambienti e negli spazi attigui. L’area della mensa ritorna, dunque a disposizione, dei dipendenti. Per il momento, destinata al consumo dei pasti veicolati dal centro di produzione della società che gestisce il servizio di ristorazione, in attesa di tornare presto alla completa normalità dell’erogazione dei pasti.

Nei prossimi giorni è prevista la ripresa completa del servizio

La visita di Ats presso l’area cucina risale a martedì. Nel verbale di ispezione dei suoi funzionari è evidenziato che "le non conformità, precedentemente rilevate, sono state risolte, così che è possibile ritirare il provvedimento che aveva inibito l’utilizzo dell’area per l’attività di produzione dei pasti". Nei prossimi giorni è prevista la ripresa piena del servizio. In queste due settimane di chiusura sono state effettuate attività di derattizzazione, deblattizzazione e di bonifica in generale; interventi di manutenzione per rimuovere tutte le possibili vie di accesso di infiltrazioni esterne (con occlusione di fori, dismissione di attrezzature non più in uso e obsolete e il loro smaltimento, isolamento con pannellature speciali di tutte le aree in disuso), pulizie straordinarie, eseguite in più tornate, di tutto il perimetro della cucina e della mensa.

Sanificati tutti gli ambienti

Sono stati sigillati, inoltre, passaggi impropri e sanificati tutti gli ambienti. Le condizioni di sicurezza igienica sono state dunque pienamente rispristinate e a livello totale. Asst Brianza ha ricordato che sono in false di completamento ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, "siamo consapevoli della necessità di interventi strutturali più rilevanti che interessano, comunque, l’ospedale nel suo complesso (alcuni progetti sono già in campo e in cantiere): interventi che Regione Lombardia ha deciso di sostenere investendo su Desio".