Riapre lo spazio di aggregazione per adulti

Riaprirà i battenti nei prossimi giorni lo spazio di aggregazione per adulti al Centro Civico di Ruginello di Vimercate, ribattezzato dalla Consulta di Quartiere e conosciuto con il nome “Il Gelso”.

L’accordo

Dopo la breve chiusura delle ultime settimane, l’Amministrazione Comunale ha individuato, insieme a una delle coordinatrici, due altre volontarie che hanno dato la propria disponibilità a proseguire l’apertura della sala per quattro pomeriggi la settimana, come concordato nel Patto di Cittadinanza firmato nel 2024.

“Ci fa molto piacere che questo nuovo spazio possa riaprire ai suoi frequentatori e in generale al quartiere – dichiara il sindaco Francesco Cereda – Siamo soddisfatti delle nuove soluzioni trovate insieme alla Consulta, che ringraziamo per l’impegno e la dedizione che ha messo e che sta mettendo in questo Patto di Cittadinanza.”

Nel locale di via Diaz sono ora presenti un frigorifero acquistato dal Comune di Vimercate, alcuni nuovi arredi e sedie adeguate alla capienza del locale. Il Patto di Cittadinanza consente l’apertura del centro civico in tutti i pomeriggi dei giorni feriali, 4 giorni per

gli adulti e un giorno per i bambini e i ragazzi.