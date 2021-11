Limbiate

Riapre l'Odontoiatria speciale al Corberi. Con Asst Brianza torna operativo da martedì 9 novembre, il servizio dedicato ai pazienti di area psichiatrica

Riapre dopo anni l’ambulatorio di Odontoiatria speciale all’interno del presidio Corberi a Limbiate. Il servizio, ora erogato da Asst Brianza, è operativo da martedì 9 novembre, nella palazzina direzionale di via Monte Grappa. Si rivolge ai pazienti di area psichiatrica del Corberi e alle persone seguite dai centri di salute mentale del comprensorio territoriale desiano: pazienti non completamente compromessi e, comunque, in condizioni stabili.

Prenotazione e indicazione dello psichiatra

Per accedere al servizio sono necessarie la prenotazione e l’indicazione dello psichiatra del paziente. L’ambulatorio è aperto martedì, mercoledì e venerdì mattina e non effettua procedure chirurgiche o di protesica. Gli utenti vengono sottoposti ad una prima visita di valutazione e successivamente agli interventi ritenuti necessari. Indicativamente, durante la mattinata di apertura, lo staff effettuerà 3 prime visite e 4 prestazioni. Quando aveva chiuso l’Odontoiatria speciale i pazienti dovevano recarsi all’ospedale San Gerardo di Monza.