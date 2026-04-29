Riapre l’ufficio postale di Bareggia

Poste italiane: nuovamente disponibile nella versione “Polis” l’ufficio postale di Macherio.

Riapre l’ufficio postale

26 interventi Polis già conclusi in Provincia di Monza.

L’ufficio postale di Macherio nella frazione di Bareggia riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, portando a ventisei le sedi postali coinvolte e rinnovate in Provincia di Monza. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Leopardi, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila Comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Completamente rinnovato

L’ufficio postale è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi.

I servizi disponibili

Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in Questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Gli orari di apertura

L’ufficio postale di via Leopardi è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. “Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori” sottolinea Poste Italiane.

Il sevizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 5 maggio 2026.