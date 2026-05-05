Riattivazione Seregno-Carnate, Corbetta (Lega): “Bene, ora serve garantire continuità ai pendolari della S7”

Il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta é intervenuto sul tema della riattivazione della linea ferroviaria Seregno–Carnate, lodando l’iniziativa della Giunta regionale con l’obiettivo di ridurre i disagi legati ai lavori lungo la linea S7-Besanino.

“La conferma ufficiale da parte della Giunta regionale dell’attivazione della tratta Seregno–Carnate è una buona notizia concreta per il territorio, così come avevamo chiesto nelle scorse settimane insieme ai sindaci, per ridurre i disagi legati ai lavori sulla linea S7 – Besanino e offrire un’alternativa reale ai pendolari”, ha sottolineato Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, in merito all’interrogazione sullo stato delle infrastrutture in Brianza.

L’esponente brianzolo del Carorccio ha sottolineato che si impegnerà affinché la riattivazione non sia solo temporanea, ma strutturale, in modo che i treni possano continuare a transitare anche una volta completati gli interventi.

“Il ripristino della Seregno–Carnate, con un treno ogni ora e collegamenti alle principali direttrici ferroviarie verso Milano, va nella direzione giusta e dimostra che quando si lavora in sinergia con il territorio si ottengono risultati concreti. Lavoreremo affinché sia una riattivazione strutturale e non solo legata alla sospensione della tratta dovuta ai lavori di Pedemontana. Ora è fondamentale garantire continuità e affidabilità del servizio e dei mezzi sostitutivi per tutta la durata dei lavori. I disagi saranno inevitabili, ma vanno gestiti con serietà e attenzione ai pendolari e ai territori. Regione Lombardia continuerà a monitorare da vicino la situazione”.