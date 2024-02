Ribaltamenti e incidenti con l'auto... ma è una lezione di sicurezza e prevenzione

Una giornata a dir poco speciale quella che ha coinvolto gli studenti delle scuole medie di Lesmo. L'Associazione "2Nove9" ha portato infatti la "crash test experience": un'esperienza incredibile che ha permesso ai ragazzi di comprendere l'importanza dei dispositivi di sicurezza a bordo dell'auto.

La cintura di sicurezza ti salva la vita

L'incontro, organizzato dal sodalizio "2Nove9" in collaborazione con il Comune di Camparada e la Polizia locale di Lesmo nell'ambito del bando "Restiamo Insieme" di Regione Lombardia, si è rilevato un mezzo estremamente efficace per far comprendere agli studenti quanto sia importante indossare la cintura di sicurezza in auto. L'associazione ha portato nel piazzale della scuola un simulatore di guida attraverso cui mettere in scena una serie di incidenti con l'obiettivo di dimostrare l'efficacia dei dispositivi di sicurezza.

La dimostrazione

L'associazione, chiamando alcuni studenti volontari, ha potuto dimostrare quali sono gli effetti di una brusca frenata o di un urto, in caso di incidente, senza indossare la cintura di sicurezza. La velocità scelta, 10km/h, apparentemente molto bassa, è in realtà sufficiente a provocare anche solo lievi ferite. Ovviamente, il test è stato fatto in estrema sicurezza, motivo per cui è stata appositamente posto un cuscinetto nel punto d'urto.

"Come Associazione noi ci occupiamo di aiutare le persone quando hanno un incidente stradale - ha affermato il presidente Roberto Cancedda - Io sono passato da questa brutta esperienza, motivo per cui ho deciso di fondare un'Associazione che potesse aiutare le persone a superare dei momenti di difficoltà. Oggi proviamo quelle che sono due situazioni che si possono verificare mentre siete in auto. Un giorno prenderete la patente e io tengo, davvero tanto, alla vita di ognuno di voi".

E se l'auto si ribaltasse?

Non solo, la cintura di sicurezza. L'altra importante tematica trattata riguarda il ribaltamento in auto. Anche in questo caso, attraverso l'ausilio del Truck Test Experience è stato simulato un ribaltamento in auto. Durante la giornata sono anche stati mostrati diversi video di Crush Test nei quali sono stati evidenziati le gravi conseguenze che causano lesioni gravi, e in certi casi, anche la morte. Come detto, anche in caso di ribaltamento un ruolo cruciale lo gioca la cintura di sicurezza. Non solo nei posti anteriori, ma anche in quelli posteriori.

Se aumenta la velocità aumenta il rischio

Se viaggiamo a 130km/h e perdiamo il controllo dell'auto e ci schiantiamo contro a un pilone di cemento entra in gioco la decelerazione. Da 130km/h si passa a 0hm/h, il violento impatto causa lo spostamento degli organi interni dalle loro sedi. Ciò a prescindere dall'airbag o dalla cintura di sicurezza. Se pensiamo a quello che potrebbe accadere nel caso in cui non avessimo la cintura non è neanche immaginabile. Alla fine dell'incontro ad ogni studente sono stati consegnati degli adesivi e un oggetto salvavita. Negli ultimi fatti di cronaca è emersa la problematica che si presenta in caso in cui l'auto dovesse cadere in un lago o in un fiume: i passeggeri rimangono intrappolati senza via di fuga. Con questo strumento, che potrà essere attaccato alle chiavi dell'auto (unico oggetto che, anche in caso di incidente, non si sposta), permette sia di tagliare la cintura di sicurezza che di rompere il finestrino dell'auto in caso in cui si rimanesse intrappolati nell'abitacolo.