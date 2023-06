Ricarica dei veicoli elettrici: c'è l'ok della Giunta al progetto. Previste 52 colonnine in diverse zone della città

Mobilità sostenibile e aumento dei servizi al cittadino. Sono questi i due concetti chiave sulla base dei quali la Giunta Comunale di Vimercate ha approvato, lo scorso 31 maggio, il piano delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici o ibridi plug-in.

Ricarica dei veicoli elettrici: c'è l'ok della Giunta al progetto

Con questa delibera la Giunta dà quindi il via libera agli uffici competenti per la definizione di tutti gli atti successivi e conseguenti, approvando anche lo schema di convenzione e la scadenza del 31 dicembre 2023 come data ultima entro la quale gli operatori che hanno partecipato alla manifestazione di interesse potranno aderire alla progettazione, fornitura, installazione e gestione delle zone di ricarica.

Manifestazione di interesse che, ricorda l'Amministrazione comunale, era stata già approvata dalla Giunta nella delibera n.209 del 19 ottobre 2022 e che ha dato avvio al percorso che oggi trova compimento nella sua definizione della convenzione con gli operatori che sono stati individuati.

Con l’approvazione del “piano comunale delle postazioni” per la ricarica di veicoli elettrici le società che hanno partecipato alla manifestazione di interesse avranno la precedenza rispetto ad altre per la sottoscrizione (entro il 31 dicembre 2023) della convenzione che avrà durata decennale. Dal 1 gennaio 2024 le eventuali postazioni non assegnate, potranno essere richieste da altre società che sottoscriveranno la relativa convenzione)

La convenzione dà la possibilità al Comune sia di avere garanzie sulla gestione delle postazioni, sia sul fatto che venga utilizzata solo energia elettrica da fonti rinnovabili. Queste garanzie porteranno all’operatore dei vantaggi che si concretizza nella gratuità dell’occupazione del suolo pubblico.

Si punta su accessibilità e sostenibilità a 360 gradi

Sono 52 le unità di ricarica, ognuna di esse con almeno 2 postazioni di ricarica, che saranno collocate sul territorio con l’obiettivo di coprire in maniera capillare la città e le frazioni.

"Offrire 52 punti di ricarica dislocati in città e nelle frazioni significa offrire la possibilità concreta per i cittadini di ricaricare con comodità e facilità la propria automobile e dare una ragione in più per scegliere di muoversi in questo modo” commenta Sergio Frigerio Assessore alla Cura della Città. “Ringrazio gli uffici che hanno lavorato per offrire un servizio che punta sull’accessibilità e la sostenibilità a 360 gradi proseguendo nel percorso dell’incentivazione della modalità di trasporto sostenibile e della mobilità dolce”.

Dove e di che tipo saranno le postazioni di ricarica

Nel dettaglio saranno 20 postazioni di ricarica High Power e 32 di ricarica Normal Power, più un impianto di produzione di energia solare, tramite pensiline fotovoltaiche, da 25 kwp ed un punto di ricarica e-bike il cui posizionamento verrà concordato in seguito con l’Amministrazione comunale.

Nel dettaglio le infrastrutture saranno così suddivise:

- Vimercate centro n. 7 di cui 3 High Power e 4 Normal Power

- Vimercate nord n. 6 di cui 2 High Power e 4 Normal Power

- Vimercate sud (Torri Bianche e piazza Marconi) n. 19 di cui 10 High Power; 8 Normal Power e pensilina

fotovoltaica

- Oreno n. 10 di cui 3 High Power e 7 Normal Power

- Ruginello n. 5 di cui 1 High Power e 4 Normal Power

- Velasca n. 6 di cui 1 High Power e 5 Normal Power

(immagine archivio)