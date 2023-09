Riceve una lettera scritta dal Presidente della Repubblica

Una lettera scritta a mano nientepopodimeno che dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a uno studente di Sovico.

Una lettera dal presidente della Repubblica

Una sorpresa inaspettata per Andrea Alessandro, conosciuto da tutti come «Il Puffo», 16 anni appena compiuti, studente di Finanza e Marketing a Lissone, ideatore del «Tg Süich», un format visibile su Instagram (tg-suich). E proprio essendo a «caccia» di interviste, Andrea ha pensato di scrivere anche al Capo dello Stato.

"Gli ho scritto a giugno raccontandogli il mio progetto del Tg Süich e chiedendogli se potevo intervistarlo e pochi giorni fa ho ricevuto la risposta scritta a mano su carta intestata. La lettera è datata 18 luglio ma io sono stato in vacanza e probabilmente è rimasta per giorni nella cassetta della posta, subendo anche le intemperie, ma fortunatamente l’ho trovata» racconta Andrea euforico.

Gli auguri di diventare un bravo giornalista

"Caro Andrea, grazie per la tua lettera e complimenti per il tuo impegno. Sono certo che diventerai un bravo e famoso giornalista televisivo. Mi dispiace non poter fare un’intervista con te ma ne faccio molto raramente. Con gli auguri più sinceri" firmato Sergio Mattarella.

"Sinceramente ci ho messo un’oretta a tradurre la sua calligrafia - spiega Andrea - ma è stato molto bello ricevere una lettera scritta a mano direttamente da lui perché chissà quante lettere riceve ogni giorno. Non me l’aspettavo proprio, si è dimostrato la disponibilità per eccellenza. E poi l’augurio, molto apprezzato, di diventare un bravo giornalista. In passato ho scritto anche a Papa Francesco e ho ricevuto la risposta dal segretario. In questo caso invece direttamente dal Capo dello Stato, pazzesco". All’appello ora manca solo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: «Gli ho scritto e spero mi risponda».

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 19 settembre 2023.