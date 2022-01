Agrate Brianza

Aveva scritto una lettera-appello per invitare le persone a vaccinarsi contro il Covid.

Ricevuto dal sindaco il bimbo simbolo del vaccino anti Covid.

La lettera-appello pro vaccinazioni

A dicembre, appena possibile per la sua fascia d’età, aveva chiesto ai genitori di potersi vaccinare contro il Covid. Non solo, una volta immunizzato, aveva scritto e inviato al Giornale di Vimercate una lettera-appello ai no vax, affinché si convincessero a sottoporsi al vaccino per tutelare loro stessi e soprattutto i più fragili.

Per quel gesto lui, Giorgio Mapelli, agratese di 9 anni, e mamma Daniela erano stati oggetto anche di considerazioni pesanti attraverso i social.

L'incontro con il sindaco

Una vicenda che non è sfuggita al sindaco di Agrate Simone Sironi, che ha voluto il piccolo accanto a sé in Comune per testimoniargli la vicinanza e complimentarsi per il senso civico, esempio per coetanei ed adulti.

E così lunedì scorso il piccolo Giorgio ha accettato l’invito e ha raggiunto in Municipio il primo cittadino e l’assessore all’Istruzione Claudio Galli. Per Giorgio in regalo anche un gagliardetto con lo stemma di Agrate.

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola.