Ricordando Liliana, uccisa nove anni fa. Il dolore della sorella dopo che nei giorni scorsi altre due ragazze sono state vittime di femminicidio: "Ogni volta è come rivivere tutto, è come se Liliana morisse ancora"

Ricorre oggi, 10 aprile, l'anniversario della morte di Liliana Mimou, la 26enne di Limbiate uccisa nove anni fa dall'ex fidanzato (condannato a 16 anni di reclusione). Ogni volta che la sorella Eleonora ascolta al telegiornale la notizia di una donna uccisa per mano di un uomo, nel suo cuore si riapre una dolorosa ferita e la mente corre veloce a quel giorno terribile. Come è successo negli ultimi giorni, dopo l'omicidio di Sara Campanella e Ilaria Sula, entrambe 22enni.

Sono nove anni che mia sorella è volata in Cielo per mano di un amore sbagliato che amore non era - ha ricordato - In questi giorni si è parlato di altre due ragazze giovani e belle con una vita davanti, spente anche loro da uomini cattivi. Come si fa a combattere tutto ciò non lo saprei dire, si possono fare un sacco di fiaccolate e un sacco di eventi, ma non funziona. Sono vicina a tutte queste famiglie che piangono figlie, sorelle e madri: non ci sono parole, non esiste giustizia. Io sono qui ancora una volta a rivivere quello che è successo a Liliana tramite Giulia, Ilaria, Sara: ogni volta è come rivivere tutto, è come se Liliana morisse ancora e ancora e ancora e questo non finirà mai se non si fa qualcosa oggi. Oggi mi sento di dire a tutte le donne che vivono momenti di paura e che non si sentono al sicuro di scegliere per la loro libertà, di scegliere di vivere!