Ridefinito il calendario della Festa patronale

Il Comune di Concorezzo, in collaborazione con la Parrocchia e con le realtà del territorio coinvolte, ha definito la nuova organizzazione comunale della Festa Patronale

Il Comune di Concorezzo, in collaborazione con la Parrocchia e con le realtà del territorio coinvolte, ha definito la nuova organizzazione comunale della Festa Patronale, che torna a collocarsi nel periodo tradizionalmente legato ai santi patroni Cosma e Damiano, il 26 settembre.

La scelta

La revisione del calendario è il risultato di un percorso condiviso tra Amministrazione comunale e Parrocchia, finalizzato ad aggiornare la programmazione degli eventi cittadini e a riallineare la Festa Patronale alla sua originaria collocazione.

“Si tratta di una scelta che tiene conto sia delle motivazioni storiche sia delle opportunità legate alla nuova collocazione temporale – ha dichiarato il sindaco Mauro Capitanio – Tornare a questo periodo dell’anno consente di valorizzare ulteriormente un appuntamento significativo per Concorezzo e di favorire una migliore integrazione tra le diverse iniziative del calendario cittadino. La Festa Patronale era collocata, fino allo scorso anno, la prima domenica di novembre per ragioni tradizionalmente legate alla prevalente vocazione agricola del territorio e alle esigenze della comunità dell’epoca. Venute meno queste condizioni, insieme alla Parrocchia, abbiamo ritenuto opportuno procedere a un aggiornamento complessivo della programmazione. La nuova impostazione consente inoltre di evitare la sovrapposizione con la ricorrenza civile del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Con questo nuovo assetto, la Festa Patronale si conferma un appuntamento centrale per la vita cittadina, con un programma che coinvolge associazioni, realtà del territorio e cittadini in un calendario articolato”.

Alcuni eventi collaterali, per ragioni organizzative e di stagionalità, resteranno comunque collocati nel mese di novembre: le borse di studio e il concorso gastronomico “La pusè buna”.

Considerato il nuovo calendario delle celebrazioni, sono in fase di apertura le candidature alla “Gügia dòra 2026”.

Il nuovo calendario

A settembre sono in programma due appuntamenti

Sabato 26 alle 10 la Messa dei santi Cosma e Damiano con i preti di Concorezzo nella chiesa parrocchiale

Domenica 27 la Festa dell’Oratorio

A ottobre, invece, il clou