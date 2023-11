Ridotta di un'ora la Zona a traffico limitato

La Zona a traffico limitato ridotta di un’ora per cinque mesi.

Provvedimento valido solo per i giorni feriali

Come già fatto lo scorso anno, anche per il 2023-2024 la Giunta di centrosinistra di Vimercate ha adottato il provvedimento che consente fino alla prossima primavera l’accesso dei veicoli a motore nelle vie del centro storico della città per un’ora in più, ma solo nei giorni feriali.

In vigore da oggi, 9 novembre

Il provvedimento, in base all’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale di Vimercate, Vittorio De Biasi, è in vigore già da oggi, giovedì 9 novembre, e sarà valido fino al 31 marzo del prossimo anno.

Nel fine settimana accesso vietato

In sostanza dal lunedì al venerdì il divieto di accesso al centro storico, monitorato con il sistema di videosorveglianza, non scatta più alle 17.30 come accade in primavera e in estate, ma alle 18.30 (fino alle 7.30 della mattina successiva). Confermata, invece, la chiusura totale dalle 9.30 del sabato alle 7.30 del lunedì.