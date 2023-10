Rifiuti abbandonati al cimitero di Concorezzo, il colpevole è... una volpe. Incredibile scoperta effettuata dalla Polizia locale. L'animale, infatti, è stato pizzicato dalle telecamere di sorveglianza mentre nel corso della notte trasporta alcuni resti di cibo trovato in zona all'interno del camposanto.

Volpe... affamata

Svelato il mistero dei rifiuti abbandonati all'interno del cimitero di Concorezzo. Merito della Polizia locale guidata dal Comandante Roberto Adamo. Quest'ultima, infatti, utilizzando le telecamere di videosorveglianza del camposanto ha individuato il colpevole: per una volta non si tratta di qualche incivile, ma di... una volpe. Incredibile ma vero, infatti, dalle immagini si nota nitidamente come sia l'animale selvatico a trascinare un sacchetto di spazzatura all'interno del cimitero. Sacchetto che con tutta probabilità contiene alcuni resti di cibo rintracciato a pochi metri di distanza dal cancello del camposanto di via Rimembranze. Una volta entrata nel cimitero, quindi, la volpe scompare dalle telecamere: probabilmente per andare a consumare la sua cena lontano da occhi indiscreti. Da quanto appreso non si tratterebbe di un evento episodico, ma di una situazione ripetutasi diverse volte nell'ultimo periodo.

La sequenza