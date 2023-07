Rifiuti abbandonati, il Comune di Concorezzo rintraccia e sanziona i colpevoli

Tolleranza zero contro i rifiuti abbandonati a Concorezzo. Grazie alla segnalazione dei cittadini e al pronto intervento della Polizia locale il Comune ha rintracciato e sanzionato alcune persone, colpevoli di aver abbandonato in paese un ingente quantitativo di rifiuti.

L'importanza della collaborazione

Grazie alla segnalazione dei cittadini, il pronto intervento della Polizia Locale e dell'ufficio Ecologia e la collaborazione di Cem Ambiente sono stati identificati e sanzionati gli autori (non residenti a Concorezzo) di questo abbandono di rifiuti.

"A breve potenzieremo anche l'utilizzo delle fototrappole - spiega il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - Abbiamo chiesto uno sforzo importante ai concorezzesi per una raccolta differenziata più efficace, abbiamo coinvolto i ploggers per tenere Concorezzo più pulita, utilizziamo i percettori di reddito di cittadinanza per migliorare il decoro dei parchi e quindi dobbiamo garantire tolleranza zero verso le persone incivili e irrispettose".

Tanti i cittadini impegnati nel plogging

Grande successo in paese ha avuto finora l'iniziativa del plogging, con tanti cittadini impegnati lungo le strade. Nei mesi scorsi, infatti, è scoppiata una vera e propria "plogging-mania". Non esiste un vero e proprio "identikit" del plogger. Hanno aderito all'iniziativa sportivi professionisti ma anche semplici cittadini che hanno deciso di abbinare la passeggiata giornaliera a un servizio civico per la cittadinanza.