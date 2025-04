Rifiuti abbandonati in piazza: la Polizia locale e le telecamere "pizzicano" i furbetti

Il sistema di videosorveglianza di Villasanta è amico dell’ambiente e del patrimonio pubblico. Nei giorni scorsi le telecamere del Comune

di Villasanta sono state determinanti per risalire all’autore di un abbandono abusivo di rifiuti avvenuto in un luogo piuttosto in vista del territorio: la piazza Europa.

Rifiuti abbandonati in piazza

Le registrazioni delle videocamere a disposizione della Polizia locale hanno consentito di individuare la targa del veicolo dal quale è sceso il soggetto che ha abbandonato un sacco di rifiuti. Le telecamere hanno immortalato sia la targa del veicolo, da cui si è risaliti al proprietario, sia la persona che apriva il bagagliaio, prendeva il sacco e lo depositava sotto i portici della piazza. A carico del soggetto, risultato residente in un altro comune, è stata spiccata la sanzione del comando di Polizia locale guidato dal comandante Maurizio Carpanelli.

Altri episodi nei giorni scorsi

Altri casi di abbandono sono stati invece risolti grazie alle attività di indagine effettuate dagli agenti che sono riusciti a risalire agli autori di

due diversi scarichi in Via Colleoni e in Via Buozzi. In entrambi i casi seguiranno sanzioni. Sul tema dell’abbandono abusivo di rifiuti, l’Amministrazione comunale di Villasanta, così come molte istituzioni, tiene alta l’attenzione. Al di là del tema del decoro e dell’igiene ambientale c’è anche un impatto economico a carico di tutta la comunità. Ogni anno il Comune spende circa 5mila euro, all’interno del capitolo igiene urbana, per coprire i casi in cui gli operatori di Cem Ambiente devono effettuare ritiri straordinari.

Fuochi d'artificio non autorizzati: beccato il responsabile

Analogamente, sempre grazie all'aiuto del sistema di videosorveglianza e al lavoro degli agenti, si è potuto risalire all'autore di un danneggiamento della segnaletica in via Da Vinci che, dopo aver urtato degli archetti parapedonali danneggiandoli, ha pensato bene di allontanarsi senza avvisare. Qualche settimana fa, sempre grazie alle telecamere, gli agenti hanno multato un altro automobilista che era sceso dall’auto e aveva allestito in piazza Europa l’occorrente per uno spettacolo pirotecnico non autorizzato, destinato a festeggiare un compleanno.