Rifiuti abbandonati: scattano le sanzioni grazie a videotrappole e agenti in abiti civili

Reati in materia ambientale

Il sindaco Bocca: "In campo strategie diversificate ed efficaci per arginare questo bruttissimo fenomeno"

Una persona sanzionata per essersi sbarazzata dei rifiuti domestici nei cestini e un cittadino immortalato dalle telecamere mentre abbandonava rifiuti. Sono gli ultimi interventi effettuati dalla Polizia Locale di Cesano Maderno nell’ambito delle attività di controllo, presidio e prevenzione di reati in materia ambientale.

Rifiuti abbandonati: scattano le sanzioni

Grazie al posizionamento di videotrappole, un cittadino è stato individuato nel quartiere di Cassina Savina, in via Trento, mentre abbandonava sul terreno rifiuti domestici, gettandoli da un’auto in sosta: identificato tramite il numero di targa dell'autovettura utilizzata, è stato convocato in Caserma per accertamenti. Nei suoi confronti sono state applicate le sanzioni previste dai Regolamenti di igiene urbana e di Polizia Urbana e dal Codice della Strada, per un totale di 100 euro di ammenda.

Nei giorni scorsi, inoltre, durante il servizio di pattugliamento in abiti civili, il Nucleo tutela ambientale della Polizia Locale ha individuato, al Villaggio Snia, una persona intenta a conferire scorrettamente rifiuti domestici in un cestino per rifiuti posizionato in via Udine angolo via Magenta. Il trasgressore è stato sanzionato ai sensi del Regolamento di igiene urbana.

Combustione di sterpaglie: violato il Regolamento

Nella giornata di lunedì scorso, inoltre, il Nucleo tutela ambientale ha sanzionato in via Di Vittorio un cittadino per la combustione di sterpaglie in violazione dell’articolo 10 del Regolamento di Polizia urbana, articolo dedicato alla prevenzione incendi.

Il Nucleo tutela ambientale nelle ultime tre settimane ha prodotto undici verbali di errato conferimento in collaborazione con Gelsia Ambiente, due verbali per inosservanza del Regolamento di igiene e di Polizia urbana a seguito del posizionamento di videotrappole, dodici segnalazioni inoltrate all’Ufficio competente per rifiuti abbandonati sul territorio, un verbale elevato per abbandono di cestini in strada.