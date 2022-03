Ecologia

Multa di 600 euro per il cittadino colpevole del "fattaccio" avvenuto in zona cimitero.

Rifiuti abbandonati, tolleranza zero del Comune di Concorezzo. L'Amministrazione comunale ha sanzionato con una multa di 600 euro il cittadino colpevole del "fattaccio" avvenuto in zona cimitero.

L'indagine della Polizia locale

La Polizia Locale è intervenuta nel corso del weekend per un abbandono di rifiuti davanti al Cimitero, in via Milano/Imbersago. Gli agenti del comandante Roberto Adamo, dopo aver verificato il contenuto dei sacchi, sono riusciti a risalire al proprietario dei rifiuti che è stato sanzionato. Oltre alla multa di 600 euro l’uomo ha dovuto provvedere anche alla rimozione dei sacchi che erano stati abbandonati per strada.

"Gli interventi del Comune per disincentivare l’abbandono abusivo di rifiuti saranno sempre più incisivi - ha annunciato l'assessore all'Ambiente Silvia Pilati - Non è la prima sanzione che viene applicata soprattutto per chi abusa dei cestini pubblici ma questo episodio è stato particolarmente rilevante e impattante. La tolleranza per questi incivili è zero. Ci sono regole e procedure ben precise per il conferimento dei sacchi e non seguire queste regole equivale a danneggiare sia dal punto di vista ambientale, sia economico, l’intera cittadinanza. Come amministrazione abbiamo quindi l’obbligo sia di vigilare sia di mettere in atto tutte quelle azioni, anche sanzionatorie, possibili. In questo senso stiamo progettando interventi mirati anche per l’abbandono dei sacchetti della spazzatura nei cestini presenti sul territorio. Una pratica purtroppo diffusa e non abbastanza percepita come atto di inciviltà. Stiamo programmando interventi di verifica dei contenuti di questi sacchetti così da poter risalire ai proprietari dei rifiuti per procedere con le sanzioni del caso".

Nei campi crescono... copertoni

Nei campi di via Oreno, intanto, crescono... copertoni. Un grosso quantitativo di pneumatici, infatti, sono stati abbandonati nei campi adiacenti a via Oreno, al confine con Vimercate. E’ la brutta sorpresa con cui hanno dovuto fare i conti tanti cittadini di Concorezzo, alle prese con l’ennesimo gesto di inciviltà. I copertoni, con tutta probabilità, sono stati abbandonati in piena notte e ora toccherà all’Amministrazione comunale provvedere allo smaltimento. La speranza è che le Forze dell’ordine possano individuare i colpevoli, magari sfruttando i varchi elettronici posizionati all’ingresso della città.