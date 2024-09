Rifiuti conferiti in barba alle regole, lettera di fuoco del vicesindaco ai responsabili

Rifiuti conferiti in barba alle regole, il vicesindaco di Briosco Massimiliano Bello tira le orecchie ai responsabili.

La lettera inviata ai residenti di via Pasino

Nei giorni scorsi, nelle vesti di guida del Comune con il primo cittadino Antonio Verbicaro in ferie, Bello ha inviato una lettera «di fuoco» ai residenti della corte al civico 9 di via Pasino, «rei», si legge nella missiva, di usare impropriamente il cestino sulla pubblica via «inserendo rifiuti domestici», di non ritirare i bidoni dopo lo svuotamento lasciandoli esposti «per tutto il week end» e soprattutto di «conferire, fuori dal cortile, rifiuti non idonei ad essere ritirati e che quindi rimangono per giorni sulla strada». Quest’ultima - via Pasino - «per molti anni cuore pulsante di Briosco grazie ai tanti negozi e commercianti sempre attivi nelle manifestazioni pubbliche, oggi, invece, spesso sporca e in disordine».

«Questa situazione si protrae da diversi anni - ha scritto Bello - quindi è ormai intollerabile, sia per il decoro del paese che per la situazione igienico sanitaria dovuta a odori e rifiuti sparsi per la strada a causa del passaggio di animali che rompono i sacchetti e spargono il contenuto».

L'ultimatum

Da qui, l’«ultimatum» ai residenti, della cui collaborazione il vicesindaco si dice certo. «Si chiede di rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di fare la raccolta differenziata osservando il corretto conferimento dei rifiuti rispettando orari e modalità» altrimenti «l’Amministrazione sarà costretta a fare controlli avvalendosi di telecamere, appostamenti, foto-trappole, incrocio dati al fine di emettere le sanzioni nei confronti del soggetto trasgressore».