Comune di Vimercate e CEM Ambiente hanno concordato l’esposizione degli adesivi di non conformità sui rifiuti delle frazioni indifferenziata e multipak raccolti a domicilio quando questi non sono confezionati correttamente.
La decisione è maturata a seguito delle analisi sulla qualità dei rifiuti conferiti presso gli impianti di smaltimento da parte di CEM Ambiente.
Rifiuti differenziati male, in arrivo gli adesivi di non conformità
Ancora per una settimana la non conformità dei rifiuti sarà tollerata e i mezzi provvederanno comunque alla raccolta.
Dopodiché, qualora siano rilevati rifiuti indifferenziati non confezionati in sacchi codificati Ecuosacco o bidoni con RFID Ecuobox (rossi per le utenze domestiche, grigi per quelle non domestiche) o siano rilevati rifiuti della frazione multipak non contenuti nei sacchi codificati gialli (che si ritirano presso i punti di raccolta presenti in città), sarà applicato l’adesivo di non conformità e il rifiuto non sarà ritirato fino a quando non confezionato secondo le regole vigenti.
“Dopo ben 11 anni dalla prima introduzione dei sacchi per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati ci troviamo costretti a prendere queste misure perché, nonostante le numerose campagne di comunicazione e sensibilizzazione sul corretto smaltimento dei rifiuti, rileviamo ancora comportamenti non rispettosi delle regole”, spiega l’Assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio; – “Vimercate si attesta fra le città più attente alla raccolta differenziata, con percentuali in continuo miglioramento e per questo non vogliamo peggiorare la qualità dei rifiuti che smaltiamo; qualità che ha un impatto diretto sul bilancio economico della Tassa Rifiuti che tutti i cittadini pagano.”