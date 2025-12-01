Non saranno più raccolti multipak e indifferenziato non smaltiti correttamente

Comune di Vimercate e CEM Ambiente hanno concordato l’esposizione degli adesivi di non conformità sui rifiuti delle frazioni indifferenziata e multipak raccolti a domicilio quando questi non sono confezionati correttamente.

La decisione è maturata a seguito delle analisi sulla qualità dei rifiuti conferiti presso gli impianti di smaltimento da parte di CEM Ambiente.

Rifiuti differenziati male, in arrivo gli adesivi di non conformità

Ancora per una settimana la non conformità dei rifiuti sarà tollerata e i mezzi provvederanno comunque alla raccolta.

Dopodiché, qualora siano rilevati rifiuti indifferenziati non confezionati in sacchi codificati Ecuosacco o bidoni con RFID Ecuobox (rossi per le utenze domestiche, grigi per quelle non domestiche) o siano rilevati rifiuti della frazione multipak non contenuti nei sacchi codificati gialli (che si ritirano presso i punti di raccolta presenti in città), sarà applicato l’adesivo di non conformità e il rifiuto non sarà ritirato fino a quando non confezionato secondo le regole vigenti.