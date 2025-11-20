Rifiuti e discariche abusive: in dieci mesi 434 accertamenti e 63 verbali

Continue le verifiche dei Vigili ecologici, il sindaco Borroni: "La nostra priorità è combattere l'inciviltà e chi abbandona i rifiuti, non avendo a cuore il decoro della nostra comunità".

Vigili Ecologici in azione a Seveso: in dieci mesi in tema rifiuti tra abbandoni e verifiche rispetto alla differenziata, sono stati 434 gli accertamenti, 63 i verbali amministrativi.

Rifiuti e abbandoni: forze in campo per una città più pulita

Prosegue l’impegno del Comune di Seveso a favore dell’ambiente e per una città più pulita. Nei giorni scorsi la Polizia Locale ha comunicato i numeri del servizio. Quotidianamente tutte le forze sono messe in campo per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e delle discariche abusive sul territorio, ma anche per vigilare sulla loro corretta differenziazione e sull’orario di esposizione dei sacchi all’esterno dalle abitazioni. Le stime iniziano nel 2022, l’anno in cui è stata introdotta, in città, in collaborazione con Gelsia, che si è occupato della formazione, la figura del Vigile ecologico, che ha il compito di monitorare il territorio, accertare le violazioni e poi successivamente sanzionarle attraverso gli agenti della Polizia Locale.

Nei primi dieci mesi del 2025 in tutto 63 verbali

Nei primi dieci mesi del 2025 sono stati effettuati dai quattro Vigili Ecologici attualmente in servizio a Seveso 434 accertamenti da cui sono conseguiti 63 verbali amministrativi. Un numero che appare in netta diminuzione rispetto al passato evidenziando, come è stato evidenziato dall’Amministrazione comunale, “da un lato, l’efficacia delle azioni intraprese negli ultimi tre anni, dall’altra una significativa presa di coscienza della popolazione e un comportamento in generale più corretto dei cittadini”. Nel 2024 gli accertamenti sono stati 536 in tutto, 116 i verbali amministrativi staccati dalla Polizia Locale. Nel 2023 su 623 accertamenti, i verbali sono stati 140. Nel 2022 il periodo preso in considerazione è più ristretto. In questo caso gli accertamenti sono iniziati dopo l’estate, furono 224 e i verbali ben 92, una media (alta) di 2 ogni 5 controlli.

Verifiche anche alla piattaforma ecologica

Le verifiche hanno interessato anche la piattaforma ecologica di via Eritrea, in ottemperanza al Testo Unico Ambientale ovvero il decreto legislativo N. 152 del 3 Aprile 2006 che disciplina le normative ambientali in Italia, promuovendo la tutela dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali e al regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilazione rifiuti speciali approvato nel 2023 dal Consiglio comunale. Dal 2022 a oggi in discarica sono stati effettuati 427 controlli (77-70-160 e 120 nei primi 10 mesi dell’anno in corso).

I cittadini possono segnalare le irregolarità

Per sensibilizzare la popolazione, sono stati applicati nei punti “sensibili”, ovvero dove sono state riscontrate irregolarità, cartelli multilingue in cui vengono elencate le regole di differenziazione e per il corretto deposito dei rifiuti. Diverse le modalità a disposizione dei cittadini per segnalare eventuali irregolarità. Lo si può fare telefonicamente o via mail presso l’Ufficio Ecologia (0362-517214 / ecologia@comune.seveso.mb.it), alla Polizia Locale (0362-506992) o tramite Municipium.