Rifiuti e imbrattamenti davanti alla scuola: beccati i giovanissimi responsabili

Avevano trasformato il piazzale davanti alla scuola in una piccola “discarica”, abbandonando rifiuti e deturpando l’area. Ora, a distanza di qualche settimana, i giovanissimi responsabili sono stati beccati e deferiti dai Carabinieri.

Rifiuti e imbrattamenti davanti alla scuola

Succede a Villasanta, dove nella notte tra il 9 e il 10 settembre scorso, l’area antistante l’istituto scolastico “Ambrogio Villa” di via Negri era stata oggetto di un grave episodio di imbrattamento e deturpamento: ignoti avevano gettato rifiuti e versato liquidi all’esterno dell’edificio, creando un evidente stato di degrado. A seguito della denuncia sporta dall’Assessore ai Lavori pubblici del Comune, i Carabinieri della Stazione di Villasanta, guidati dal comandante Alfredo Paludi e coordinati dalla Compagnia di Monza, avevano immediatamente avviato un’attività investigativa che ha consentito di risalire in breve tempo ai presunti responsabili.

Beccati i giovanissimi responsabili

L’attenta analisi delle immagini estrapolate dal sistema comunale di videosorveglianza ha infatti permesso di ricostruire le fasi dell’accaduto e identificare cinque giovani – tre minorenni e due maggiorenni – ritenuti responsabili, in concorso, del reato di deturpamento e imbrattamento del bene comune. Le risultanze investigative sono state successivamente trasmesse alla Procura della Repubblica di Monza e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza.