Rifiuti e topi in via Petrarca a Desio: "E' intollerabile". La rabbia dei residenti che chiedono all'Amministrazione di intervenire e trovare una soluzione al problema.

Rifiuti e topi, le segnalazioni dei residenti

"Via Petrarca a Desio. La spazzatura viene abbandonata e, nonostante siano passate due settimane (e 4 turni di ritiro rifiuti), niente viene ritirato dagli operatori. Ci chiediamo: ma che tipo di contratto c'è con Gelsia? Gli operatori non hanno il dovere almeno di segnalare che vi è abbandono di rifiuti in una determinata zona? I residenti fanno le segnalazioni, ma qui è un continuo: dopo ogni ritiro, compaiono puntualmente altri rifiuti… Non può diventare un lavoro per chi abita in questa via". La denuncia arriva da chi vive nella strada che si trova nel centro storico di Desio, tra cui Alessandra Palma, del Partito democratico. Numerose e continue le segnalazioni.

"Siamo in pieno centro storico"

"Visto che la situazione non è un'eccezione, ma è ormai una costante e visto che il vicesindaco ne è al corrente perché lui stesso ha dichiarato alla sottoscritta che, incontrandolo, gli aveva fatto presente il problema: 'Ah, è sempre quella via!', è in grado o no di trovare una soluzione? È in grado o meno di accertarsi con Gelsia che almeno gli operatori segnalino alla Centrale operativa i punti di abbandono in modo che predispongono un ritiro? - domanda Palma - Siamo in pieno centro storico e si tratta non solo di decoro, ma anche di igiene urbana. Da due anni a questa parte la situazione è precipitata: aumentano i rifiuti abbandonati e aumenta il tempo di permanenza in cui restano esposti alle intemperie, d'estate al sole, d'inverno alla pioggia. Lascio immaginare l' odore nauseabondo che si sprigiona da quei sacchi e i liquidi che ne escono".

"Topi anche nelle abitazioni e cornacchie"

I residenti fanno notare che "arrivano topi che entrano anche nelle abitazioni con ingresso sulla via e cornacchie che devastano spargendo il contenuto dei sacchetti".

Palma ricorda:

"Le segnalazioni devono essere uno strumento a disposizione dei cittadini straordinario, non giornaliero, che si studi una soluzione. L'Amministrazione, e in particolare il vicesindaco Villa che ha la delega, prenda in carico il problema e si applichi per affrontarlo. Che si facciano controlli in zona coi famosi vigili di quartiere, che si obblighi Gelsia a segnalare e ritirare in tempi ragionevoli, che si valuti di installare telecamere, che si predisponga un censimento di chi ha case in affitto in nero e pertanto non ha diritto alla raccolta differenziata. Qui è pieno di corti e cortili".

"Negli anni repentino aumento dell'abbandono dei rifiuti"

Per l’esponente dem "sarebbe anche un bel segnale di attenzione a quella parte di cittadini onesti che pagano (profumatamente) le tasse per un servizio che, nei fatti, non viene erogato bene". E puntualizza: "Che non si dica che la situazione è sempre stata così, perché i residenti sanno bene che vi è stato un repentino aumento dell'abbandono dei rifiuti negli ultimi due anni. Inoltre, quando accadeva (sporadicamente) durante le precedenti Amministrazioni (abitiamo qui dagli anni '80) le segnalazioni venivano evase tempestivamente. Mi aspetto che la questione venga affrontata come merita", conclude.