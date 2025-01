Rifiuti non ritirati dalle strade, la ditta si scusa con i cittadini

Troppi rifiuti non ritirati dalle strade e Gelsia Ambiente si scusa con i cittadini di Cesano Maderno per i disagi.

Rifiuti non ritirati dalle strade, la ditta si scusa

In una nota ufficiale appena diramata Gelsia Ambiente, che in città si occupa del servizio di raccolta differenziata, avvisa i cittadini che, "in seguito alla sospensione del servizio di raccolta rifiuti nei giorni festivi del 25 dicembre 2024 e del 1° gennaio 2025, si stanno registrando rallentamenti nelle operazioni di recupero della raccolta in alcune zone della città".

Le cause dei ritardi nel ritiro

Per l'azienda, del gruppo Aeb - A2A, "le giornate festive e la notevole quantità di rifiuti hanno determinato un aumento dei tempi necessari per il completamento delle attività di raccolta". Particolarmente critiche le zone di Cassina Savina e Molinello. Per le festività natalizie, il calendario dei servizi di igiene urbana sul territorio aveva subito delle modifiche ma nei giorni prefissati per il recupero - e comunicati ai cittadini - i rifiuti non sono stati ritirati.

"Continueremo a monitorare con cura la situazione"

Da qui le scuse ai cittadini "per i disagi arrecati". "Desideriamo rassicurare l'utenza che stiamo facendo ogni sforzo per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile - continua la nota di Gelsia Ambiente - I nostri operatori stanno lavorando con grande impegno, effettuando turni straordinari per garantire il ripristino del servizio e ridurre al minimo i disagi. Continueremo a monitorare con cura la situazione per assicurarci che tutti i rifiuti vengano raccolti e smaltiti correttamente".

La situazione è monitorata costantemente anche dal sindaco Gianpiero Bocca, in filo diretto con l'azienda, a cui il Comune ha mosso contestazioni formali per le inadempienze.