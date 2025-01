Riforma 4 + 2, nuovo percorso all'Iris Versari di Cesano Maderno

L’Iris Versari di Cesano Maderno (Liceo Scientifico, Liceo Scientifico delle Scienze applicate, Liceo delle Scienze umane e Istituto Tecnico) amplia la sua offerta. A partire dal prossimo anno scolastico, 2025/2026, all’Istituto di istruzione superiore statale aprirà un corso di Amministrazione, Finanza e Marketing con curvatura in Sistemi informativi per le aziende.

Riforma 4 + 2, nuovo percorso all'Iris Versari

L’IIS di via Calabria ha deciso infatti di aderire alla sperimentazione promossa dal ministero dell’Istruzione e del Merito per la riforma nazionale della filiera tecnologico-sperimentale. Si tratta di un’offerta di istruzione unica, proposta in via sperimentale e composta da quattro anni di scuola secondaria di secondo grado e da due successivi anni di Its, Istituto tecnico superiore, per la figura professionale di tecnico superiore per la comunicazione, il marketing internazionale e le vendite per il settore del legno arredamento. L'Istituto Versari, in particolare, avvierà il corso quadriennale di Amministrazione, Finanza e Marketing, articolazione in Sistemi informativi aziendali, un percorso di studi innovativo che proietta lo studente verso il mondo del lavoro già dalle scuole superiori.

Entusiasta la dirigente scolastica Maria Grazia Di Battista:

"Questa proposta, accolta favorevolmente da parte degli Organi collegiali e dall’Istituto tutto, permette alla scuola di concorrere, nella libertà della sperimentazione, al cambiamento e allo sviluppo economico-sociale e alla trasformazione dei settori professionali, rimanendo all'avanguardia nell'offerta formativa con programmi rinnovati e tecnologie didattiche innovative, ma conservando al tempo stesso un modo di fare scuola a partire dalla persona che da sempre contraddistingue il nostro istituto".

La filiera con le aziende del territorio

L’Iris Versari di Cesano Maderno è entrato nella filiera di cui fanno parte l'Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici Lorenzo Milani di Meda, il Centro italiano opere femminili salesiane di Cesano Maderno e il Cpia di Monza, oltre che l’Its Artwood Academy di Lentate sul Seveso e importanti aziende (Flou di Meda e Carpanelli di Desio) che operano sul territorio nazionale ed internazionale.

In cattedra esperti del mondo produttivo e professionale

Il percorso vedrà potenziato l’insegnamento di Informatica ed Economia aziendale fin dal primo anno, con maggiore spazio ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, a partire dal secondo anno. L’apprendimento in aula sarà arricchito dalla presenza in cattedra di esperti provenienti dal mondo produttivo e professionale del territorio.

La formazione degli studenti destinati a diventare professionisti con elevate competenze tecniche e tecnologiche avverrà anche grazie a percorsi d’istruzione personalizzati e flessibili e, con la spinta all’internazionalizzazione, ci sarà la possibilità di scambi internazionali, visite e soggiorni di studio e periodi di stage all’estero.