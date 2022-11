Rilancio per il Servizio Dietetico di Seregno e Giussano: le attività

Il Servizio Dietetico che opera all’ospedale di Seregno e al Presidio di Giussano si rilancia. La struttura, affidata alla responsabile Lidia Colombo, ha come principale obiettivo il trattamento e la prevenzione della malnutrizione, ed è a supporto del diabetologo e del cardiologo, per pazienti affetti da diverse patologie.

Rilancio per il servizio Dietetico di Seregno e Giussano

Tra queste la dislipidemia (una alterazione della quantità di grassi nel sangue), uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare, e da scompenso cardiaco. A supporto però anche del pneumologo per pazienti che soffrono principalmente di BPCO (la broncopneumopatia cronica ostruttiva) e del fisiatra per pazienti disfagici, che hanno cioè difficoltà di deglutizione.

Tutti pazienti, ospiti della cardio-pneumo-neuro riabilitazione del Trabattoni e per i quali il servizio diretto da Lidia Colombo mette in campo un intervento nutrizionale e un’attività di follow up ambulatoriale, una volta dimessi. E ciò è una novità significativa rispetto al passato.

Una offerta a 360 gradi

Gli utenti sono segnalati dagli specialisti di Seregno e Giussano e seguiti, in collaborazione con questi, sino al raggiungimento dell’obiettivo definito dal programma nutrizionale. Il valore aggiunto del servizio - che propone, altresì, percorsi di educazione alimentare con l’ausilio di brochure dedicate e articolate per tipologia di paziente e di trattamento riabilitativo - è l’aspetto clinico della sua offerta.