Rimasto senza casa, "Balù" cerca una nuova famiglia

Aaa nuova famiglia cercasi per il cagnolino "Balù", rimasto senza proprietario a otto anni.

Balù, rimasto senza proprietario

Balù è un bel cagnolino di otto anni dal pelo color miele. Il suo proprietario, che abitava da solo a Veduggio con Colzano, è stato costretto a dirgli addio per affrontare un lungo percorso di cure. Ora Balù è sotto la responsabilità del Comune che ne ha affidato la cura al canile «Fusi» di Lissone.

Si cerca una nuova famiglia

Al «Fusi» Balù è ben accudito ma la speranza dell’Amministrazione di Veduggio con Colzano è di vederlo tornare in una famiglia pronta ad adottarlo, affinché trascorra gli ultimi anni della sua vita tra le mura domestiche. Per farsi avanti, il «Fusi» si trova in via delle Industrie 70 a Lissone.