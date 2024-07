Sono stati completati i lavori di rifacimento del corpo servizi igienici posto all’interno del Parco Pregadio di via Pareto-via Ferrini a Seveso che versavano da qualche tempo in condizioni di semi-abbandono e di fatto inutilizzabili da parte degli utenti dell’ampia area verde che include anche un campetto di basket all’aperto.

Rimessi a nuovo i bagni del Parco Pregadio a Seveso

Nel corso dei lavori si è provveduto a rimuovere le parti ammalorate e riqualificare tutta la struttura dalla pavimentazione, i rivestimenti, l’intero impianto idro-sanitario, le porte e le finestre.

La novità più interessante riguarda l’accesso ai tre bagni. È stata infatti rilevata la necessità di assicurare agli utenti l’accesso in sicurezza attraverso un impianto in grado di permettere, con l’utilizzo del badge “tessera sanitaria” il contingentamento e la regolamentazione degli ingressi in modo automatico. In pratica la porta dei servizi potrà essere sbloccata e aperta inserendo nella parte inferiore dell’apposito lettore la tessera sanitaria, come da istruzioni.

L’intervento è costato alle casse comunali 40mila euro.

Anche le panchine sono state sottoposte ad un intervento di manutenzione che ha previsto la sostituzione delle stecche in legno, alcune delle quali rese inutilizzabili a causa sia della loro vetustà, che degli agenti atmosferici oltre a vandalismi.

"I parchi comunali sono la casa di tutti"