L’Amministrazione comunale di Cesano Maderno è intervenuta prontamente per ripristinare condizioni di pulizia e decoro in via Cozzi, area pedonale tra le scuole “Salvo D’Acquisto” e “M. L. King”, oggetto di un recente e importante intervento di restyling a vantaggio di studenti e cittadini.

Rimosse le scritte vandaliche nell'area pedonale riqualificata

L’area è stata presa di mira dai vandali, che hanno deturpato edifici e arredo urbano.

Tempestivi i provvedimenti del Comune: già la settimana scorsa scritte e graffiti sono stati rimossi dai muri. Per quanto riguarda gli arredi, la cui ripulitura necessita di soluzioni tecniche particolari, è già stato programmato l’intervento di manutentori specializzati.

In arrivo le telecamere

Nel frattempo, è stato affidato l’incarico per l’installazione di tre telecamere, anticipando l’intervento previsto nel project per l’illuminazione pubblica che prevede, appunto, anche il potenziamento della videosorveglianza in città.

Sul fronte del controllo del territorio, la Polizia Locale e i Carabinieri stanno già effettuando tutte le verifiche del caso per individuare i responsabili.