Ha preso il via nelle scorse ore il consueto intervento autunnale di pulizia del Rio Molgorana, un accurato lavoro di messa in sicurezza che consentirà all’acqua di poter defluire con massima regolarità anche nelle situazioni di maggior criticità.

Rio Molgorana, iniziate le operazioni di pulizia a Usmate Velate

Questa azione rientra in un più generale piano di attenzione al territorio comunale voluto dall’Amministrazione comunale per prevenire possibili situazioni di criticità in caso di forte maltempo o di improvvise “bombe d’acqua”. Come avvenuto negli anni scorsi, l’intervento viene sempre programmato attorno alla metà del mese di settembre per rimuovere la presenza di accumuli di terra ed erba lungo il corso e per evitare problemi al deflusso delle acque in caso di eventi temporaleschi nei mesi autunnali e primaverili.

Interventi già in primavera

Proprio il Rio Molgorana, nel tratto compreso fra Casatenovo e Usmate Velate, è stato oggetto la scorsa primavera di un importante lavoro di manutenzione straordinaria volto al ripristino della funzionalità idraulica eseguito da BrianzAcque grazie ad un finanziamento regionale di 100mila euro. I lavori hanno previsto il rifacimento, la sistemazione e il consolidamento delle sponde, a cui ha fatto seguito attività di sfalcio e di pulizia del materiale vegetale infestante, per consentire un più regolare flusso dell’acqua nell’alveo del Rio.