Riprende a Vimercate l'Università del Tempo Libero (UTL). Dopo un importante lavoro di relazioni tra Amministrazione comunale di Vimercate e Provincia di Monza e Brianza, proprietaria del centro omnicomprensivo di Via Adda a Vimercate, è arrivato all’inaugurazione l’anno scolastico 24/25 per l’UTL, una tradizione di lunga data per la Città che dopo molto tempo torna in questo spazio.

Riparte a Vimercate l'Università del Tempo Libero

Il taglio del nastro del Sindaco Francesco Cereda, insieme all’assessora Elena Lah, ha dato il via a un anno accademico con nuove materie come mitologia, transizione ecologica, geopolitica e approfondimenti sull’arte.

“Grazie alla convenzione con la Provincia abbiamo dato la possibilità a più persone di accedere all’UTL, passando da 500 a 700 iscritti distribuiti su due turni” racconta l’assessora Elena Lah. “Questo è anche un primo passo per rendere il centro omnicomprensivo un quartiere più integrato con la Città, legandolo culturalmente al centro. Inoltre la grande possibilità di parcheggio rende lo spazio più accessibile.”

Nelle intenzioni dell’amministrazione c’è anche quella di dare la possibilità alle associazioni di usare lo spazio auditorium, come accadeva in passato, progetto che si conta di realizzare per il prossimo anno scolastico.