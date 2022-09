Ripartite le passeggiate di "Limbiate che cammina". Con la gita di sabato a Cogoleto e Varazze è ricominciata la stagione, ogni domenica la camminata nei boschi

Con la gita in Liguria è ripartita la stagione delle passeggiate del gruppo "Limbiate che cammina". Fondato cinque anni fa dall'assessore Claudio Ceschini, offre ai limbiatesi di tutte le età un'opportunità per tenersi in salute e fare nuove amicizie. Ogni domenica, da settembre a giugno, propone passeggiate per le vie cittadine e nei boschi delle Groane.

Prima uscita, gita in Liguria

Sabato il gruppo si è recato in trasferta in Liguria: per la prima passeggiata ufficiale della stagione è stato scelto il percorso di circa 6 chilometri tra Cogoleto e Varazze. Da Limbiate è partito un pullman con 54 persone, capitanate dall'assessore: dopo la camminata, resa ancor più piacevole dalla bella giornata di sole, il pranzo compagnia e nel pomeriggio una visita per le viuzze dei caratteristici borghi liguri. Con il mese di settembre sono riprese le camminate in mezzo alla natura, che verranno riproposte ogni domenica.