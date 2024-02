Ripartono gli incontri gratuiti pomeridiani con l’Alzheimer Cafè presso gli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza.

Ripartono gli incontri gratuiti dedicati ai malati di Alzheimer

L’iniziativa, compresa all’interno del progetto Dementia Friendly, di cui fanno parte gli Istituti Clinici Zucchi, il Comune e l’Associazione “Felicemente segui l’onda”, è alla sua quinta edizione.

Si tratta di incontri che offrono un supporto concreto per il malato e per i loro familiari: uno spazio gratuito dedicato ad attività di stimolo e socializzazione per persone affette da demenze degenerative, con sedute mensili che si svolgono in un ambiente amichevole e informale in cui si organizzano attività sia per il malato che per i loro familiari.

Il malato, attraverso un supporto multidisciplinare formato da neuropsicologici, psicologi, geriatri e fisioterapisti, esegue sedute di terapia di gruppo come danzaterapia, arteterapia e musicoterpia. Con il familiare (o con il caregiver), invece, si lavora sulla gestione della patologia, sull’approfondimento di tecniche di approccio specifiche della malattia, sulla condivisione di informazioni utili alla cura del malato e alla gestione sociale e amministrativa.

Partito nel 2017, l’Alzheimer Cafè ha avuto un notevole successo con presenze medie ad ogni incontro di circa 15 pazienti e di una trentina di familiari.

Il 24 febbraio l’Open Day

Sabato 24 febbraio alle 15.30 presso il presidio caratese degli Istituti Clinici Zucchi ci sarà un Open Day dedicato all’iniziativa. L’obiettivo è quello di informare la comunità sull’iniziativa e illustrare le attività che verranno svolte durante gli incontri.

Durante gli incontri mensili programmati a marzo, aprile e maggio i pazienti e i loro familiari potranno partecipare a un percorso di medicina narrativa tenuto dalla Psicologa dottoressa Federica Peroni. Si tratta di una metodologia d’intervento clinico-assistenziale basata su una specifica competenza comunicativa, il cui fine è la costruzione condivisa di un percorso di cura personalizzato. Durante gli incontri verranno lette di alcune pagine di un libro o verranno fatti visionare spezzoni di film e si chiederà ai pazienti di condividere il loro vissuto e le loro emozioni su quanto letto o visto.

"Da questi momenti si apprendono storie di vita che aiutano ad autocurarsi e a autogestirsi nella quotidianità. È un lavoro trasversale a tutte le fasi della malattia. Nasceranno sicuramente spunti interessanti, profondi dove la capacità cognitiva si attiva” sottolinea la dottoressa Benedetta Tagliabue, geriatra e referente per gli Istituti Clinici Zucchi del progetto Alzheimer Cafè.

La partecipazione è gratuita senza obbligo di prenotazione. Per informazioni: Tel. 339 1239685 E-mail: info@felicementeseguilonda.it