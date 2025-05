SYNLAB CAM riapre la stagione dei Tè della Salute con un appuntamento dedicato alla consapevolezza e alla prevenzione nella vita femminile.

Ripartono i Tè della Salute Synlab: il primo incontro gratuito è sulla prevenzione al femminile

Mercoledì 28 maggio alle ore 18:00, presso il Polidiagnostico SYNLAB CAM di Agrate Brianza, si terrà l’incontro, “Le stagioni della prevenzione: dalla Ginecologia alla Nutrizione, un viaggio verso la salute femminile e il benessere ad ogni età”, evento durante il quale esploreremo le diverse fasi della vita della donna, con un focus particolare sulla menopausa.

Il cambiamento fisiologico è parte integrante dell’esperienza femminile: dall’adolescenza alla menopausa, il corpo della donna attraversa trasformazioni significative che, se comprese e affrontate con gli strumenti giusti, possono diventare opportunità per migliorare il proprio benessere.

Durante l'incontro, la Ginecologa e la Nutrizionista del Polidiagnostico SYNLAB di Agrate offriranno spunti praticie approfondimenti scientifici su come affrontare la menopausa in modo consapevole, attraverso un approccio integrato alla salute che unisce medicina e corretta alimentazione.

I Tè della Salute rappresentano da oltre dieci anni un appuntamento simbolico per SYNLAB CAM, volto alla promozione della salute al femminile. La possibilità di interagire direttamente con i professionisti sanitari e l’atmosfera informale rendono questi incontri momenti preziosi di informazione e ascolto.

A giugno spazio alla cardiologia

A giugno è previsto un secondo incontro, questa volta dedicato alla cardiologia: “Cuore al centro: prevenzione cardiovascolare per lei e per lui”, per continuare il percorso di educazione alla prevenzione e al benessere. Durante questo Tè della Salute, i Cardiologi SYNLAB saranno a disposizione del pubblico per approfondire l’importanza di saper riconoscere i principali fattori di rischio cardiovascolare e sensibilizzare alla loro prevenzione quale primo strumento di difesa contro patologie spesso silenziose ma potenzialmente gravi.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione via e-mail all’indirizzo: eventi.monza@synlab.it

(foto repertorio)