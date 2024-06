Ripristinati i corpi illuminanti malfunzionanti a Desio

L’ufficio tecnico comunale di Desio, insieme al Direttore dei lavori e ai tecnici di Enel Sole, ha effettuato una verifica sul funzionamento dei corpi illuminanti nelle zone della città dove sono stati segnalati i guasti.

I tecnici verificano l'illuminazione pubblica a seguito delle segnalazioni: ripristinati i corpi illuminanti malfunzionanti

“Questo intervento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, nasce a seguito di un riscontro sul campo durante questo primo anno del vigente contratto con la società incaricata e dalle numerose comunicazioni ricevute dai cittadini – spiega il Sindaco Simone Gargiulo – Al momento sono stati sostituiti 5000 punti luce dei 6500 totali previsti dall'accordo, attualmente in fase di esecuzione. I lampioni risultano tutti ripristinati, solo 4 o 5 di questi sono ancora danneggiati in vie non segnalate, che saranno a breve sistemati da Enel Sole”. “Abbiamo chiesto all’azienda di fare una verifica attenta e scrupolosa, effettuando dei sopralluoghi serali, per rilevare direttamente i punti luce spenti ed intervenire al più presto per ripristinarli – aggiungono l’Assessore ai Lavori Pubblici Martina Cambiaghi e l'Assessore alla Sicurezza, nonché vicesindaco, Andrea Villa - A tutti colori che vogliono inviare una segnalazione, raccomandiamo di indicare anche il numero del palo, per potere identificare in maniera repentina il problema”.

Come fare segnalazione

Si ricorda che tutte le richieste di intervento per eventuali criticità sugli impianti devono essere comunicate tramite il numero verde 800901050, attivo tutti i giorni h24 (è utile comunicare all’operatore il numero identificativo applicato con apposita targhetta su ogni centro luminoso; nel caso in cui ancora non sia presente, indicare il civico più vicino), oppure attraverso la mail sole.segnalazioni@enel.com.

A disposizione anche l’innovativa App gratuita Enel X YoUrban, che consente ai cittadini di segnalare guasti e disservizi in maniera semplice e veloce tramite smartphone. Il servizio è disponibile per tutti i cittadini in versione Android e iOS e può essere scaricato dagli app store ufficiali di Google e Apple.