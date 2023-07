Riqualificazione acquedotto, lunedì al via la seconda tranche di lavori a Verano

Come anticipato nelle scorse settimane partirà lunedì 24 luglio a Verano Brianza la seconda tranche di lavori di sostituzione delle vecchie reti di distribuzione dell’acquedotto. L’intervento co-finanziato con fondi europei del Pnrr interesserà tutta la via Piave e l’intervento sarà curato da BrianzAcque.

Lunedì al via la seconda tranche di lavori a Verano

Il tratto di tubazione che verrà sostituito è quello che da via Umberto I risale fino alla curva a gomito in cima a via Piave.

L’accesso alla piazza mercato potrà avvenire dalla parte opposta a quella cantierizzata, per cui dalla via Umberto I, se il cantiere si troverà sopra la piazza, o da via Isonzo/Viale Rimembranze se il cantiere si troverà in prossimità di via Umberto I. Inevitabile dunque qualche disagio.

Il cantiere, come quello più grande di via Nazario Sauro che è partito alcune settimane fa lungo l’arteria principale del paese, ha l’obiettivo di eliminare le perdite strutturali della vecchia linea idrica.