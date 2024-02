Riqualificazione al via. Via Madonnina chiusa al traffico per un mese

Prenderà il via giovedì 8 febbraio l’intervento di riqualificazione del centro di Cazzano, frazione di Besana in Brianza.

Via Madonnina chiude

Per lasciare spazio agli operai della ditta «3V srl» di Cisano Bergamasco, via Madonnina sarà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra l’incrocio con le vie Fogazzaro e Zappa e quello con via della Fontana. Lo «stop» durerà un mese, fino a venerdì 8 marzo, data presunta del termine dei lavori. L’acceso ad auto e due ruote sarà comunque consentito ai soli residenti, dalle 18 alle 7,30 del mattino.

Arrivano le ciclopedonali

L’intervento in frazione è tra i setti previsti dal maxi progetto della «Greenway». In entrambi i sensi di marcia di via Negrinelli (traversa della centrale via Puecher sulla quale affaccia la chiesa di Cazzano) saranno ricavate due corsie ciclabili, sormontabili dalle auto. Una pista ciclopedonale è prevista anche in via Madonnina e nel primo tratto di via Fogazzaro, fino all’ingresso del percorso campestre. Quest’ultimo sarà riqualificato, con due sbocchi: uno in via Vignareto, il secondo nei pressi del ponticello di via Fogazzaro, poco prima del mobilificio «Oggioni». Lì troverà posto un dosso per rallentare il passaggio delle auto. Ultimo intervento, la valorizzazione dell’area del «Sasso del Guidino» per collegare Villa Raverio alla «Greenway» con il percorso che costeggia la villa Guidino.