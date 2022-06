Prosegue serrata la raccolta delle informazioni provenienti dalla sperimentazione della nuova viabilità, iniziata lo scorso 14 giugno, in via Cavour a Usmate, zona al centro di un progetto di riqualificazione voluto dall’Amministrazione Comunale.

Riqualificazione di via Cavour ad Usmate: prosegue la sperimentazione della nuova viabilità

Gli interventi attuati nel corso di questa prima fase sperimentale sono finalizzati principalmente all’analisi viabilistica del senso unico e all’osservazione dei flussi di traffico.

La sperimentazione è stata avviata mediante la posa di segnaletica orizzontale provvisoria, disegnata su indicazione dei tecnici in modo tale da consentire agli automobilisti di effettuare in questo primo periodo parcheggi in modo semplice e veloce.

L’attuale segnaletica sarà poi soggetta a modifiche sulla base dell’esperienza acquisita da queste settimane oltre a quanto previsto nel progetto approvato.

Interventi a favore della mobilità dolce

La nuova viabilità di via Cavour andrà poi ad integrarsi con ulteriori interventi a tutela della viabilità ciclabile e pedonale, anche attraverso l’introduzione di una zona a velocità limitata ai 30 km/h contraddistinta da appositi rialzi stradali, già previsti nel progetto dell’Amministrazione Comunale. Resteranno invece sempre in funzione le spire per regolamentare il traffico di mezzi pesanti, intervento necessario per assicurare sicurezza nel momento del passaggio dei carichi diretti alle attività artigianali e produttive del territorio.