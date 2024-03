Riqualificazione ex Antonini, Brianza Rete Comune chiede approfondimenti in Consiglio Provinciale

Si torna a parlare della riqualificazione dell'area ex Antonini. A farlo sono i consiglieri provinciali del gruppo Brianza Rete Comune che hanno presentato un'interrogazione in Consiglii provinciale.

"È stato presentato alla stampa un progetto di riqualificazione dell’ex manicomio di Mombello – Limbiate . Gli immobili dell’ex Antonini sono tra i beni della Provincia di Monza e Brianza selezionati da Regione Lombardia e presentati al MIPIM 2024 con l’obiettivo di trovare potenziali investitori - scrivono i componenti del gruppo Brianza Rete Comune. Si tratta di un comparto che si sviluppa su un’area di 44 ettari e vede la presenza di edifici parzialmente abbandonati - spiegano i consiglieri provinciali - Secondo quanto si apprende dalla stampa, l’intenzione sarebbe quella di ricavare spazi per student housing e residenze per anziani.”

“È certamente un intervento importante che riguarda un’area di proprietà della Provincia su cui si riflette da molto tempo” afferma il capogruppo Vincenzo Di Paolo. “Vorremmo però capire cosa c’è di concreto, oltre gli annunci e i proclami pubblici. È stata infatti pubblicizzata la notizia della partecipazione al concorso MIPIM Award, ma sembrerebbe che il progetto segnalato da Regione Lombardia non sia tra quelli premiati nel 2024.”

“Progetti così importanti – secondo Di Paolo – hanno un riflesso e un impatto sulla comunità locale. Ci chiediamo se la Provincia abbia attivato percorsi di confronto e condiviso le proposte di progettazione con le istituzioni territoriali, gli stakeholder e la cittadinanza locale.”

“Vorremmo capire se, oltre qualche scheda di presentazione di sintesi, esiste un progetto completo di riqualificazione e soprattutto come intende procedere la Provincia per la realizzazione di questo progetto” dichiara il consigliere Giorgio Garofalo. “La selezione dei finalisti del concorso MIPIM era già nota a gennaio e le premiazioni sono avvenute il 14 marzo. Se questa proposta non ha superato la selezione, quali altre strade pensa di percorrere la Provincia per reperire le risorse necessarie?” si chiede Garofalo, che aggiunge: “Auspichiamo un percorso partecipativo che generi un progetto serio di rigenerazione urbana che, oltre a riqualificare gli edifici, possa restituire alla comunità servizi e spazi pubblici di qualità.”