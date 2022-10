Risanare oltre 300 metri di condotte fognarie senza scavi, a costi contenuti e con disagi quasi azzerati per la circolazione stradale.

Risanamento condotte fognarie senza scavi, da metà ottobre al via i lavori a Villasanta

E' quanto sta per concretizzarsi a Villasanta dove a partire da metà ottobre prenderanno il via i lavori di BrianzAcque per la ristrutturazione delle condotte delle vie Monte Grappa, Manzoni e Baracca, in tre aree distinte del comune.

La nuova tecnica

I lavori verranno svolti grazie all'utilizzo della tecnologia NO-DIG, ovvero senza scavi. In sintesi: le fognature non saranno rimosse e sostituite, ma rigenerate dall’interno attraverso l’inserimento di una guaina in fibroresina dentro il tubo esistente e usurato dal tempo.

Il relining - così si chiama questa specifica tecnica che evita di realizzare scavi di particolare entità - consiste nell’infilare un liner, impregnato di resina, gonfiato nella condotta ospite, così da aderire in modo perfetto alle pareti. Un metodo che permette di ricostruire le fognature come fossero condotte prefabbricate di materiali pregiati, capaci quindi di assicurare massima efficienza strutturale e tenuta idraulica. Tra i vantaggi di questa nuova tecnica, tempi di esecuzione molto più celeri rispetto a quelli di una lavorazione tradizionale con scavo a cielo aperto senza o con minime effrazioni del manto stradale; costi economici inferiori; maggior sicurezza per il cantiere e per la cittadinanza e disagi quasi azzerati per la circolazione stradale.

“Per quest’investimento così importante per Villasanta, abbiamo scelto una soluzione che fa leva sulle tecnologie più avanzate e che garantisce maggior rapidità e livelli di invasività quasi inesistenti. In questo modo, riabiliteremo interi tratti di rete fognaria interferendo il meno possibile sulla vita delle persone e con un impatto sull’ambiente pressochè nullo”- sottolinea il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci.

Il cronoprogramma

Tutte le attività previste a partire da metà ottobre si svolgeranno attraverso distinti step operativi. Grazie alla metodologia adottata, i cantieri saranno mobili, senza la necessità di alcuna chiusura stradale.

Il cronoprogramma messo a punto dal settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque, prevede una durata dei lavori di circa tre mesi, tempistica decisamente più celere rispetto a quella con lo scavo. L’impegno di spesa del progetto è di 788 mila euro, finanziati con i proventi della tariffa del servizio idrico integrato pagati dagli utenti.