Riscaldamento riparato, ecco quando riapre la Posta di Agrate

E' fissata per martedì prossimo, 21 gennaio, la riapertura dell'Ufficio postale di Agrate chiuso da venerdì scorso, 10 gennaio, per la rottura dell'impianto di riscaldamento.

Completati i lavori da parte del Comune

In questi giorni il Comune, proprietario dei locali che si trovano in via San Paolo, al piano terreno dello stabile del Municipio, ha completato l'intervento di sostituzione dei fan coil che erano andati ko con l'inizio del nuovo anno.

Lo stop da venerdì scorso

I dipendenti dell'Ufficio postale si erano arrangiati per qualche giorno anche grazie alle stufette messe a disposizione dal Comune. Poi da venerdì scorso hanno deciso di incrociare le braccia.

Martedì 21 la riapertura

Nella giornata di ieri, giovedì, il Comune ha comunicato alla direzione di Poste di aver di fatto completato l'intervento. E le Poste oggi, venerdì, hanno scritto al sindaco Simone Sironi per informarlo della riapertura da martedì 21. Nel frattempo continua a funzionare lo sportello "dedicato" agli agratesi presso le Poste di Concorezzo, in piazza della Pace.