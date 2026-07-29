Informare sui rischi, sensibilizzare e lasciare i contatti dell’organizzazione sindacale per la tutela e la giusta rappresentanza, anche in fatto di rischio stress da calore. È l’iniziativa che Cgil Brianza e Filt Cgil Brianza hanno svolto questa mattina a Burago di Molgora, davanti ai cancelli del centro logistico Amazon DLO3 di via Galileo Galilei.

Rischi per lo stress da calore, Filt Cgil: “L’ordinanza regionale dimentica chi lavora nella logistica”

I rappresentanti sindacali hanno distribuito un volantino tradotto in 4 lingue, mentre i funzionari sindacali hanno dato ascolto alle problematiche esposte dai lavoratori che stavano cominciando il turno di lavoro. Ad affiancare i rappresentanti della Categoria anche la squadra dello Sportello Salute e Sicurezza della Camera del Lavoro di Monza e Brianza. Tanti i lavoratori che hanno partecipato al presidio.

L’ordinanza regionale sul caldo

L’Ordinanza n. 484 di Regione Lombardia del 9 giugno ha affrontato il problema del caldo nelle attività lavorative per tutelare le lavoratrici e i lavoratori esposti alle radiazioni solari più intense. Un’ordinanza arrivata presto, grazie alla pressione che le organizzazioni sindacali confederali hanno esercitato fin dal febbraio 2026.

Le critiche della Cgil

“Ma la soddisfazione si ferma qui, perché tutte le nostre ulteriori richieste o non sono state soddisfatte, o le soluzioni sono state demandate alla totale discrezionalità dei singoli sistemi aziendali – dichiara la segretaria della Cgil in Brianza Federica Cattaneo – Contrariamente alle nostre richieste di strumenti efficaci e ovviamente la certezza del diritto, la Giunta regionale, inserendo nel testo semplici ‘raccomandazioni’ per ampi e strategici settori produttivi, popolati molto spesso da lavoratrici e lavoratori precari, quindi ricattabili, ha depotenziato un diritto che dovrebbe in quanto tale valere per tutte le lavoratrici e i lavoratori”, spiega Cattaneo.

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I limiti dell’ordinanza

Infatti, l’ordinanza che prevede il divieto di lavoro dalle 12:30 alle 16 vale solo nei cantieri edili all’aperto, nel settore agricolo/florovivaistico e nelle cave, escludendo la logistica all’aperto, cioè quelle attività svolte nei piazzali, nelle baie di carico/scarico, nei container e nei semirimorchi, dove l’irraggiamento solare raggiunge livelli insostenibili. Oppure per gli ambienti chiusi non climatizzati, cioè per quei luoghi di lavoro in cui le temperature interne sono influenzate dal meteo esterno.

“Ogni anno allo Sportello Salute e Sicurezza della Camera del Lavoro della Cgil di Monza molti Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, delegati sindacali, lavoratori e lavoratrici si rivolgono a noi per le pesanti condizioni di lavoro a cui sono sottoposti durante le settimane di caldo intenso e chiedono aiuto”, continua la segretaria della Cgil in Brianza.

Le proposte del sindacato

“Abbiamo proposto alla Giunta regionale una clausola di salvaguardia per valorizzare la contrattazione e il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, RLS e RLST, prevedendo che la sospensione dell’attività prevalesse ogniqualvolta le figure della sicurezza aziendale – RSPP, medico competente, preposti – consultati i rappresentanti sindacali, ravvisassero rischi rilevanti da stress termico. Purtroppo anche questa volta la Giunta non ha colto l’occasione di rafforzare la partecipazione delle lavoratrici, dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, conclude Cattaneo.

Il punto sulla logistica

“Ribadiamo che l’ordinanza esclude completamente la logistica all’aperto, cioè quelle attività svolte nei piazzali, nelle baie di carico/scarico, nei container e nei semirimorchi, dove l’irraggiamento solare raggiunge livelli insostenibili, dove le temperature esterne in quei luoghi vengono intensificate alla percezione umana, dove svolgono anche lavorazioni fisiche pesanti come spostamento a mano delle merci. Per non parlare degli ambienti chiusi non climatizzati, cioè per quei luoghi di lavoro tipo capannoni, in cui le temperature interne sono influenzate fortemente dal meteo esterno. Hanno escluso praticamente tutti i lavoratori e lavoratrici mobili della logistica a partire dai Raider del Food Delivery e pony Express che nelle ore più calde effettuano consegne in bici”, dichiara Giovanni Riccardi, segretario generale dei Trasporti Filt Cgil Brianza. “L’ordinanza non si occupa nemmeno del personale viaggiante dei Driver che nel caldo delle città sono soggetti a un continuo sbalzo termico tra le temperature esterne al furgone e alla cabina di guida climatizzata, ove funzionante, visti i continui STOP per le innumerevoli consegne che devono effettuare”, aggiunge Riccardi, che conclude: “Oltre a questa campagna di sensibilizzazione rivolta ai lavoratori e a iniziative di prevenzione che svolgiamo insieme ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, non escludiamo eventuali segnalazioni alla Prefettura nelle situazioni di grosso rischio nelle filiere della logistica”.

I rischi dello stress da calore