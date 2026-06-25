Mezzo milione di euro alle imprese per i cantieri della metrotranvia

In arrivo mezzo milione di euro per le micro e medie attività commerciali e artigianali danneggiate dai cantieri della metrotranvia Milano – Seregno. Lo ha stabilito il Consiglio di Città metropolitana di Milano, committente dell’opera i cui lavori procedono a singhiozzo.

Metrotranvia, risorse alle imprese

Il Consiglio metropolitano ha approvato ieri (24 giugno), all’unanimità, la mozione presentata dalla consigliera delegata alla Mobilità e metrotranvie, Daniela Caputo, per l’erogazione di contributi a favore delle micro e piccole attività commerciali e artigianali interessate dalle ricadute dei lavori della metrotranvia Milano – Seregno. Lo stanziamento previsto è di circa 500mila euro. Dopo il positivo confronto nella terza commissione consiliare metropolitana, lo scorso 17 giugno, con la partecipazione di Confcommercio e Camera di Commercio, il Consiglio ha votato a favore del provvedimento che prevede aiuti concreti, con particolare attenzione alle piccole imprese che stanno subendo i maggiori disagi a causa dei ritardi delle lavorazioni.

La soddisfazione della consigliera Caputo

“Sono estremamente soddisfatta per l’approvazione di questa mozione – il commento di Daniela Caputo, consigliera alla Mobilità di Città metropolitana – Ringrazio le colleghe e i colleghi per il voto e per il lavoro comune svolto. Si tratta di un risultato importante, che dimostra l’attenzione concreta dell’Amministrazione verso le operazioni della tratta, che da tempo vivono una situazione di difficoltà. Abbiamo mantenuto l’impegno preso e continuiamo a lavorare affinché gli aiuti arrivino rapidamente a chi ne ha più bisogno”. Il provvedimento definisce le modalità e le risorse per i contributi, con l’obiettivo di sostenere le attività economiche lungo il percorso della metrotranvia e di mitigare l’impatto dei lavori in corso.