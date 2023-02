"Rispetta lo stop": spunta uno striscione all'incrocio della discesa di Gerno

"Rispetta lo stop". Con queste tre semplici (ma non troppo a quanto pare...) uno striscione anonimo invita gli automobilisti a prestare attenzione all'incrocio posto al termine della discesa di via Casati, a Gerno, frazione di Lesmo.

L'incrocio di Gerno

Un incrocio ritenuto pericoloso non tanto per la conformazione in sé, quanto più per le elevate velocità con cui sopraggiungo i veicoli dalla discesa di via Casati. Molti di loro, infatti, non frenano in tempo. Nel peggiore dei casi nemmeno si accorgono dello stop. Tanto da causare incidenti con le auto che provengono da entrambi i lati di via Volta.

La protesta

Evidentemente però qualcuno si è stancato di questa situazione di pericolo e, bombolette alla mano, ha deciso di fare qualcosa e apportare qualche "miglioria" alla segnaletica già presente. Un bel lenzuolo bianco con una scritta a caratteri cubitali difficile da non notare. Illegale, ovviamente, ma di sicuro effetto.

Il comitato di Gerno

Il comitato di frazione "Gerno sei tu" si smarca dall'iniziativa, anche se non nasconde una certa soddisfazione visto che la problematica è piuttosto sentita e impellente.