Samantha Baldo e Luca Folegani «risposati» da Papa Francesco. Un’esperienza unica e una grandissima emozione per l’assessore a Eventi, Cultura e Marketing territoriale, Samantha Baldo, seregnese, e il marito, consigliere comunale di Busto Arsizio, Luca Folegani, entrambi di Fratelli d’Italia.

«Risposati» da Papa Francesco

Di ritorno dal viaggio di nozze in Sudamerica, mercoledì 20 settembre hanno partecipato all’udienza del Papa in Vaticano, con la benedizione che Francesco ha impartito alle coppie di neosposi. Baldo e Folegani sono addirittura riusciti a scambiare qualche parola con il Pontefice. Migliaia le persone in piazza San Pietro per l’udienza generale, mentre una cinquantina le coppie di sposi in prima fila in attesa del saluto del Santo Padre.

L’assessore Baldo indossava il bellissimo abito da sposa con cui sabato 29 luglio era convolata a nozze nel Santuario di Santa Valeria a Seregno. La coppia, che in luna di miele ha visitato il Sudamerica e l’Argentina, terra d’origine di Papa Francesco, è riuscita anche per pochi istanti a intrattenersi con il Pontefice, confidandogli di essere stati nella sua terra e portandogli i saluti del suo popolo.

«Un’emozione unica potergli stringere la mano, ricevere nuovamente la sua benedizione e portargli il messaggio della sua gente di Buenos Aires che un mese fa ci ha chiesto di dirgli che lo stanno aspettando - le parole di Samantha Baldo - Siamo stati nella cattedrale in cui Papa Francesco è stato vescovo. Ai suoi fedeli aveva detto: “Vado a Roma per il Conclave e ci vediamo al mio ritorno”. Ma da allora non l’hanno più visto», hanno raccontato Baldo e Folegani.

Un messaggio a cui si è aggiunto anche:

«Poi andrà a vedere il suo San Lorenzo», la squadra per cui fa il tifo, che ha fatto sorridere il Pontefice. «E’ stato un bellissimo momento», le parole dell’assessore. Un ricordo che conserveranno per sempre: «Un momento intimo, tutto nostro, ma condiviso con migliaia di fedeli, che ci hanno fatto sentire la vicinanza della comunità cristiana. Noi, nella nostra Roma, dove tutto, proprio 5 anni fa, è iniziato», il commento postato anche sui social.