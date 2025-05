Rissa in strada, un 34enne finisce in ospedale

Botte in strada a Desio, un 34enne finisce in ospedale. Sono volate bottiglie e sassi. La rissa risale ai giorni scorsi, in via Tagliabue, poco distante dalla stazione.

Botte in strada nei pressi della stazione

A quanto è stato possibile ricostruire da alcune testimonianze, protagonisti della rissa degli stranieri, che sarebbero anche stati ubriachi. Questi avrebbero inizialmente importunato una donna che stava prelevando delle sigarette dal distributore del bar che si trova su un lato della strada. I due non sembravano avere buone intenzioni. In un primo momento qualcuno è uscito dalla vicina pizzeria per vedere cosa stava succedendo e andare in aiuto della donna.

Colpito con un bottiglia, ferito 34enne

I due stranieri sono andati avanti a discutere animatamente tra di loro. Sul posto, poco dopo, è sopraggiunta un’altra auto, guidata da un altro straniero, si tratterebbe di un esperto di arti marziali, e i due se la sarebbero presa anche con lui. Dalle parole si sarebbe passati ai fatti. Sono volate bottiglie e sassi. Uno dei due avrebbe colpito il 34enne con i cocci di vetro. L’uomo è rimasto ferito.

Sul posto i Carabinieri

Sul posto anche i Carabinieri per riportare la calma. Preoccupazioni espresse da chi vive nel quartiere. L’ennesimo episodio che riporta all’attenzione il problema della sicurezza nella zona che si trova nelle vicinanze della stazione. La richiesta è di maggiori controlli.