Inizia proprio questo mese la nuova modalità di ritiro degli ingombranti e dei grandi RAEE a domicilio ad Albiate.

Ritiro ingombranti: al via le nuove modalità anche ad Albiate

Come comunicato da Gelsia Ambiente, e come già sta avvenendo in altri comuni della Brianza, il servizio avverrà su prenotazione e resterà gratuito per i cittadini over 70 anni di età e per le categorie fragili, mentre per i soggetti non esentati sarà richiesto un contributo calmierato.

Le modalità di prenotazione non cambieranno, sarà necessario compilare il modulo online sul sito internet www.gelsiambiente.it o contattare il numero verde gratuito 800.445964.

Da non dimenticare che la modalità ordinaria gratuita di conferimento dei rifiuti ingombranti in Piattaforma Ecologica continuerà ad essere valida.

Per informazioni

Per ulteriori informazioni è disponibile anche il numero 800.445964 e l’indirizzo mail info@gelsiambiente.it.