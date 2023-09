Ritorna a Mombello la festa friulana "Frascje"

La festa si terrà nella sede dell'associazione in via Sabotino, dove sarà possibile gustare i piatti e i vini tipici della tradizione friulana.

Riapre la cucina dell'associazione Fogolar Furlan

L’attesa festa friulana “Frascje”, organizzata dall’associazione Fogolar Furlan in via Monte Sabotino a Limbiate, abituale sede delle numerose feste di paese. Dalla sera di venerdì riapre la cucina che permetterà di gustare i piatti della tradizione friulana. Non mancherà l’intrattenimento musicale dal vivo da parte delle orchestre Angelo Caravaggio e Cinzia Belli, durante le serate, che rallegreranno la cena dei presenti. Sarà possibile mangiare anche a pranzo sabato e nella giornata conclusiva di domenica, dove si terrà la Messa celebrata in friulano, accompagnata dal suggestivo coro Cai di Bovisio.

Il presidente Giovanni Gerussi non vede l’ora di riaccogliere i tanti cittadini che sceglieranno di passare qualche serata in compagnia a degustare vini e cibi della regione Friuli:

“Sui nostri volantini scriviamo sempre di arrivare numerosi, anche se non è necessario - ha affermato scherzosamente – Questa festa per fortuna è molto sentita, e arrivano sempre moltissime persone”.

Accolti anche ospiti dal Friuli

Domenica a pranzo saranno presenti due ospiti, che fanno parte dell’Ente Friuli nel mondo: il cantautore Dario Zampa e Pierino Chiandussi, presidente Anap Confartigianato del Friuli-Venezia Giulia. “Saranno presenti domenica mattina, salgono direttamente dal Friuli proprio per la festa” ha commentato orgoglioso Gerussi. Inoltre, presenzieranno i presidenti di diversi Fogolar della Lombardia e il sindaco Antonio Romeo.

È anche aperta una raccolta fondi pubblica a favore dell’associazione Fogolar Furlan, per permettere altre attività simili:

“Questa festa è tenuta in piedi dai nostri volontari, che ritornano per aiutare sia in questa occasione, la seconda domenica di settembre, che durante la festa che teniamo l’ultima settimana di giugno”.