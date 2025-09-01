Come iscriversi

Le lezioni inizieranno a fine mese e sono dedicate ai cittadini residenti di età pari o superiore a 60 anni

Con il mese di settembre a Vimercate riprendono i corsi di ginnastica dolce organizzati dall’Assessorato allo Sport. I corsi,

riproposti con la collaudata formula dello scorso anno, sono dedicati ai cittadini residenti di età pari o superiore a 60 anni.

Ritornano i corsi di ginnastica dolce

I corsi si terranno nelle scuole delle palestre cittadine e delle frazioni. Costo di iscrizione invariato rispetto allo scorso anno: 120 € per la frequenza bisettimanale e di € 65 per la frequenza monosettimanale. Il costo è comprensivo della quota assicurativa.

Nel dettaglio le sedi dei corsi e gli orari:

- Centro (1) Palestra L. Da Vinci lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.05 - 4 turni

- Centro (2) Palestra Manzoni giovedì dalle 15.00 alle 15.50 (mono settimanale)

- Zona Nord Palestra I. Calvino martedì dalle 15.30 alle 16.20 (mono settimanale)

- Oreno Palestra Don Zeno Saltini martedì e giovedì dalle 8.30 alle 10.15 - 2 turni

- Ruginello Palestra G. Ungaretti lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 9.20

- Velasca Palestra L. Valtorta lunedì e mercoledì dalle 14.40 alle 15.30

Le iscrizioni

Le iscrizioni verranno raccolte in due giornate presso la Sala Consiliare di Palazzo Trotti in piazza Unità d’Italia 1, dalle 9.00 alle 12.00 nei giorni di lunedì 22 settembre per i soli corsi tenuti in Centro 1 e Centro 2 mentre martedì 23 settembre per tutti gli altri corsi.

Per iscriversi è necessario presentare il certificato medico che attesti l’idoneità fisica a svolgere attività motoria. Inizio delle lezioni lunedì 29 settembre.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sport al numero 039.66.59.467 oppure inviare una mail all’indirizzo sport@comune.vimercate.mb.it