Ritrovata la reliquia della Santa Croce rubata in chiesa

La scoperta è stata fatta dallo stesso parroco, don Giovanni Rigamonti, come ha annunciato ai fedeli: «Mi sono tolto un peso, non ero molto tranquillo. Come sia sparita e come sia tornata non si sa, resta un mistero - ha affermato - Un grande ringraziamento ai Carabinieri di Seveso e alla Polizia Locale che hanno fatto un grande lavoro, verificando anche le immagini delle telecamere, e con cui il contatto è stato costante».

Don Giovanni ha ritrovato la reliquia in sacrestia nella mattinata di sabato scorso: probabilmente è stata restituita in forma anonima dal ladro. Esaudite quindi le sue preghiere e quelle dei tanti fedeli che confidavano in questo epilogo. Preghiere aiutate anche dal lavoro silenzioso, ma costante, di Polizia Locale e Carabinieri, che hanno fin da subito lavorato sul caso.

Ora il restauro

La reliquia necessiterà di un’opera di restauro: «Mi affiderò a persone fidate e appena sarà possibile la metteremo in evidenza, di certo non più dietro l’altare - ha spiegato il parroco - Il legno si è deteriorato, così come il vetro, e pure la lamina ha bisogno di essere sistemata. Mi darò dunque da fare a breve per fare in modo che possa essere restaurata per poterla poi esporre e rendere visibile a tutti».